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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Deniz Piyade Sözleşmeli Er Özköse'nin ailesine başsağlığı diledi

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Deniz Piyade Sözleşmeli Er Özköse'nin ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı harekat bölgesinde şehit olan Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

08 Ekim 2021, Cuma 16:48 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Fırat Kalkanı harekat bölgesinde terör örgütünce düzenlenen saldırıda Şehit olan Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.


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