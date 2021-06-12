Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Er Akın’ın ailesine başsağlığı diledi

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan füze saldırısı sonucunda ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın’ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

AA