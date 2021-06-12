Futbol Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Er Akın’ın ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Er Akın’ın ailesine başsağlığı diledi

Futbol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Er Akın’ın ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Er Muhammed Ali Akın’ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

12 Haziran 2021, Cumartesi 21:05 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan füze saldırısı sonucunda ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın’ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

AA

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