Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Er Akın’ın ailesine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Er Muhammed Ali Akın’ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
12 Haziran 2021, Cumartesi 21:05 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan füze saldırısı sonucunda ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın’ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
AA
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