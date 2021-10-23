Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Tortumlu’nun ailesine telefonda başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Tortumlu’nun ailesine telefonda başsağlığı diledi

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Tortumlu’nun ailesine telefonda başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli’de PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu’nun babasıyla telefonla görüşerek başsağlığı mesajını iletti.

23 Ekim 2021, Cumartesi 22:49 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, çeşitli ziyarette bulunmak için geldiği Erzurum’da, Tunceli’de PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu’nun taziye çadırını ziyaret etti. Ziyarette baba Süleyman Tortumlu’ya taziyelerini ileten Erdoğan, şehit babası ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, şehit babası Tortumlu’ya başsağlığı diledi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, taziyede Kur’an-ı Kerim okudu.

AA

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