Tarihinin en büyük afetini yaşayan Giresun'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakanlar son durum hakkında bilgi veriyorlar.

AFAD son durumu paylaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Giresun'daki son durumu şöyle paylaştı.

''Giresun'da müdahale ve iyileştirme çalışmaları AFAD, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, 112, DSİ, Belediye, İtfaiye, Karayolları, UMKE, Türk Kızılay, AKUT, İHH ve diğer STK personelinden oluşan 3.627 kişilik ekip ve 1270 araç ile devam ediyor.

Çalışmalar arama-kurtarma, enerji, ulaşım, sağlık, beslenme, hasar tespit, zarar tespit ve psikososyal destek gibi pek çok alanda eş zamanlı sürdürülüyor. Bölgede meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle kapanan 118 köy yolu yapılan çalışmalar neticesinde ulaşıma açıldı.

Sel ve heyelan nedeniyle elektrikleri kesilen 70 köy ve 8 mahallede yürütülen çalışmalar sonucu tüm köy ve mahallelere elektrik verilmeye başlandı. Yağlıdere, Doğankent, Güce, Üçtepe ve Dereli’ye su verilmeye başlandı. Bölgede su verilemeyen yer kalmadı.

Ekiplerin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde mahsur kalan 172 vatandaşımız kurtarıldı. Kayıp olan 5 vatandaşımızı arama çalışmaları devam ediyor.''

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