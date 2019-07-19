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Cumhurbaşkanı Erdoğan sel felaketiyle ilgili yetkililerden bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'deki sel felaketiyle ilgili Tarım Bakanı ve Düzce Valisi'nden bilgi aldı.

19 Temmuz 2019, Cuma 15:19 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sel felaketiyle ilgili yetkililerden bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'de yaşanan sel felaketiyle ilgili olarak Tarım Bakanı ve Düzce Valisi le telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca arama-kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi de aldı.

TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini bildirdi.

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