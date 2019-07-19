Cumhurbaşkanı Erdoğan sel felaketiyle ilgili yetkililerden bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'deki sel felaketiyle ilgili Tarım Bakanı ve Düzce Valisi'nden bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'de yaşanan sel felaketiyle ilgili olarak Tarım Bakanı ve Düzce Valisi le telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca arama-kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi de aldı.
TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini bildirdi.