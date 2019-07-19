Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'de yaşanan sel felaketiyle ilgili olarak Tarım Bakanı ve Düzce Valisi le telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca arama-kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi de aldı.

TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini bildirdi.