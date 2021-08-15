İçişleri Bakanı Soylu, sel felaketinde oğlu ölen Cemal Akın’ı evinde ziyaret ederek başsağlığı diledi. Soylu, Akın ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla görüştürdü. Erdoğan, telefonda acılı babaya başsağlığı diledi. Diyalog sırasında Süleyman Soylu, Akın’ın torunlarından birinin isminin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu Ömer Tayyip ile aynı olduğunu söyledi. Daha sonra baba Akın, eşiyle birlikte yanlarında kimsesinin olmadığını belirterek, polis olan oğlunun bu süreçte yanlarında olmasını istedi. Acılı babanın bu talebi üzerine Bakan Soylu, ailenin polis olan oğullarının 1 ay Kastamonu’ya geçici olarak görevlendirilmesi talimatı verdi.

AA