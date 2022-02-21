Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal’de resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal’de resmi törenle karşılandı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal’de resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Senegal’de resmi törenle karşılandı.

21 Şubat 2022, Pazartesi 23:22 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin ardından geldiği Afrika turunun ikinci durağı olan Senegal’de Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende, Erdoğan askeri kıtayı selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Sall’ın ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

İHA


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