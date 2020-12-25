Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "2020 Yılın Kişisi" seçen Senegalli STK başkanı, Erdoğan haricinde dünyada İslam'ı bu kadar açıkça savunan başka bir lider yok." ifadelerini kullandı. Senegal'de 1983'ten bu yana, eğitim, İslam ve sosyal alanda faaliyetlerde bulunan Jamra'nın Başkan Yardımcısı Gueye, "Yılın Kişisi" olarak neden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçtiklerini AA muhabirine anlattı.

Gueye, Jamra'nın 2015'ten bu yana, topluma fayda sağlamış isimler arasından yılın kişisini seçtiğini belirterek, şunları söyledi:

Bugüne kadar sadece bu topluma fayda sağlayan Senegalli isimleri seçmiştik ama bu yıl daha uluslararası bir şey yapmak istedik.

Sadece Senegal'e değil tüm insanlığa faydası dokunan kim olabilir diye düşünürken 4 isim belirledik. Diğer 3 ismi söylemeyeceğim ama herkesin ortak kararı Erdoğan oldu.

İlk kez Senegal dışında bir ismi seçtik. 30 kişiydik 1 kişi bile itiraz etmedi. Şunu gördük ki Erdoğan haricinde dünyada İslam'ı bu kadar açıkça savunan başka lider yok.

Gueye, "Erdoğan'ı, Hz. Muhammed'in resmedildiği karikatür krizindeki cesareti, dünyanın her yerinde İslamofobiye karşı aldığı tavır ve zulme uğramış toplumlara verdiği destek nedeniyle yılın kişisi seçtik" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika, özellikle Senegal ile kazan-kazan temeline dayanan ilişkiler kurduğunu hatırlatan Gueye, "Erdoğan, bizimle, eski sömürgeciler gibi 'biz olmadan bir şey yapamazsınız' nazarıyla değil de İslam'ın da özüne uygun olarak eşitlik temelinde bir ilişki kurdu" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine sessiz kalmadığına da dikkati çeken Gueye, "Erdoğan bir kez daha mücadeleyi üstlendi. Fransız ürünlerini boykot çağrısı yaptı" dedi.

Gueye, JAMRA'nın da 26 Ekim'de Fransa'nın Dakar Büyükelçiliğine bir protesto mektubu gönderdiğini 7 Kasım'da İslamofobiye karşı ülke çapında birçok STK'nın katılımıyla büyük bir eylem düzenlediklerini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sembolik bir hediye vermek istediklerini belirten Gueye, sözlerini şöyle tamamladı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Yılın Kişisi' seçilmesi nedeniyle bir hediye vermek istiyoruz ancak nasıl ulaştırabiliriz bilmiyoruz. Gönlümüzden geçen Erdoğan'ın Senegal'e gelmesi ve coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanarak bu hediyeyi alması. Ya da Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği gidişimizi kolaylaştırırsa Ankara'ya giderek bizzat biz teslim edebiliriz. Bir diğer ve en son seçenek de Dakar Büyükelçiliğine bırakmak. Elbette gönlümüzden geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal'e gelmesi ve onu coşkulu bir kalabalıkla karşılamamız.

AA







