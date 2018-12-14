İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Dün Başkentimiz Ankara'daki bir tren kazasında ebediyete intikal eden 9 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli kardeşlerim hukukun üstünlüğü ve temel hakların korunmasında yüksek yargının rolü konulu konferansımızın başarılı geçmesini diliyorum. İslam dünyasının dört bir yanından toplantımızı şereflendiren sizlere daha huzurlu ve güvenli bir dünya ideali için yaptıklarından dolayı şükranlarımı sunuyorum.

"KAŞIKÇI CİNAYETİNDE PRENS'İN EN YAKININDAKİLER..."

Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi kenara atılacak bir konu değil. Failin kim olduğu da bana göre belli. İstanbul'a gönderilen 15 kişinin içinde olduğu çok açık ve net. Olayın işlendiği yer de belli. Tabi bize gönderilen yetkililere şunu sorduk; Siz faili biliyorsunuz. Siz bu faili çıkarmakta da mahirsiniz. Şuanda 18 kişiyi tutukladıklarını söylediler. Daha sonra 22'ye çıkardılar. Faili de ortaya çıkarın. Önceleri bu suçu buraya yıkmanın gayreti içerisine girdiler. Ses kayıtlarında Veliaht Prens'in en yakınları var.Şu andaki Veliaht Prens'in en yakınında olanlar bu işin aktif rol üstlenicisi. Hak yerini bulacak. ABD senatosuna bakın. Daha da gelişecek. Biz Amerikalılara bütün bilgileri verdik. İngilizlere, Almanlara da verdik. Sonuna kadar kovalayacağız ki adalet yerini bulsun.

FIRAT'IN DOĞUSUNA HAREKAT

Daha önce Cerablus'ta, Afrin'de, İdlib'de yaptığımız gibi Fırat'ın doğusundaki bölgeleri huzura kavuşturmaya kararlıyız. Nitekim dün akşam Irak'ta operasyonumuzu yaptık. Sincar'da ve Mahmur'un eteklerinde atılan adımlara karşı operasyonumuzu yaptık. Gerisi gelecektir. Oradan tehdit varsa, cevabı verilecek. Bizden yeni bir plan istiyorlar. Münbiç hikayesi ile bizim dikkatimizi dağıtmaya kararlılığımızı bozmaya çalışıyorlar.

"TEMİZLEMEZSENİZ MÜNBİÇ'E DE GİRECEĞİZ"

Münbiç hikayesiyle bizim dikkatimizi dağıtmaya çalışıyorlar. Münbiç yüzde 85-90 Arapların yaşadığı bir yerdir. Ama orayı tamamen o terör örgütlerine vermiş durumdalar. Onlardan orayı boşaltacağız dediler. Göndermediler. Şimdi de diyoruz ki, temizlediniz temizlediniz. Çıkarmadığınız takdirde biz Münbiç'e de gireceğiz. Açık konuşuyorum. Türkiye, Fırat'ın doğusundaki terör bataklığına müdahale konusunda yeteri kadar zaman kaybetmiştir. Bundan sonrası için tek bir günlük gecikmeye dahi tahammülümüz yoktur.