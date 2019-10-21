Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sigara içmeyin, haramdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Maltepe’de katıldığı etkinlikteki konuşmasında ağırlıklı olarak ‘sigara’ konusuna değindi. Elektronik sigara üreticilerinin kendilerinden yer istediğini ancak reddettiklerini söyleyen Erdoğan, sigaranın haram olduğunu söyledi. Erdoğan, Suriye’nin kuzeyindeki harekatla ilgili ise “Terör örgütüyle anlaşmadık, ABD ile anlaştık” dedi.

İstanbul Rize Dernekler Federasyonunca (RİDEF) Rize Valiliği himayesinde düzenlenen 11. Rize Tanıtım Günleri’ne katılan Erdoğan özetle şunları söyledi:

'Bırakalım sigarayı, içelim Rize çayını'

“Benim hemşehrilerim aynı zamanda son derece zeki ve esprilidir. Rize günlerinin bu seneki temasında, Rize’nin o ince zekasına, pratikliğine bir kez daha şahit oluyoruz. ‘Bırakalım sigarayı, içelim Rize çayı’. Ama bugün burada bir karar vermemiz lazım. Bu melaneti bırakalım, kendi kendimize zarar veriyoruz. Hem kasaya, hem keseye, hem vücuda. Yazıktır, günahtır. Bu israf. Ben Cumhurbaşkanı olarak sevdiklerime diyorum ki; inanın bu haramdır. Diyanet İşleri Başkanımız da söyledi. ‘Haramdır’ dedi. Niye kasaya, emanet-i ilahi olan bu vücuda zararı var mı? Var. Doktorlar da burada. Öyleyse haram.”

'Sigaranın elektroniği mi olurmuş?'

“Kimi biz zenginleştiriyoruz O malumlar var ya Adamlar geliyor bize, yok elektronik sigara… Sigaranın elektroniği mi olurmuş Bunun için bizden özellikle yer istiyorlar, müsaade istiyorlar. Vermedim, vermem. Marka olarak da söyleyeyim, radyo Philips değil, sigaranın da bir Philips’i var. Bunlar Türkiye’de yatırım yapacakmış. Adını da böyle koyuyorlar. ‘Yatırım yapacağız.’. O yatırımı siz başka yerde yapın. Ama şimdi ne yapıyorlar? Kaçak olarak bunu ülkeme sokuyorlar. Ticaret Bakanı’ma da söylüyorum, bunları asla ülkemize sokmayacağız. Çünkü bunlar benim vatandaşımı zehirleyerek zengin oluyorlar. Bunlara fırsat vermeyeceğiz.”

'Tek tip paket uygulamasına geçiyoruz'

“Şimdi tek tip paket (sigara) uygulamasına geçiyoruz. Duman odaları diye tarif edilen sigara içme ortamlarını biz de devreye alacağız. Devlet ne kadar kararlı olursa olsun, sivil toplumun omuz vermediği bir mücadelenin başarıya ulaşma şansı yoktur. Bizim topraklarımızın mahsulü ve bizim milletimizin alın teri olan ürünler, başkalarının değil ülkemizin zenginleşmesine hizmet etmelidir. Bizim çayımız, artık sadece Rize’yi değil, bütün Türkiye’yi temsil edecek küresel bir markaya dönüşmelidir.”

'Beş asker, 76 SMO'lu şehit verdik'

“Türkiye artık 17 yılın öncesinin Türkiye’si değildir. Vatanımızın bekası, milletimizin huzuru söz konusu olduğunda kimsenin icazetini arama ihtiyacı hissetmiyoruz. Barış Pınarı Harekatı’yla, Türkiye’nin yumuşak ve sert gücünü, operasyon kabiliyetini, askeri imkân ve yeteneklerini tüm dünyaya gösterdik. Sadece 9 gün içinde bir kısmı üst düzey 765 teröristi etkisiz hale getirerek bin 500 kilometrekarelik alanı örgütün zulmünden kurtardık. Resulayn ve Tel Abyad’ın da içinde olduğu toplam 111 yerleşim birimini kontrol altına aldık. Bu süreçte 5 askerimizi 20 sivil vatandaşımızı 76 Suriye Milli Ordusu’ndan kardeşimizi bu çatışmalarda şehit verdik. 13 maddelik ortak bildirinin 120 saatlik süreci var. Yarıdan fazlası geride kaldı. (120 saat) Buna uyulduğu takdirde ne ala, uyulmadığı takdirde 120 saat bittiği anda tekrar harekatı aynen bırakılan yerden devam ettiririz. Ülkemiz, Barış Pınarı Harekatı’yla Suriye sınırımızda kurulmaya çalışılan terör koridoruna öldürücü darbeyi indirmiştir. Bunun yanında harekat, bölgemize yönelik emperyalist senaryoları da darmadağın etmiştir. Sahadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Dikkat edin terör örgütü ile anlaşmadık Amerika Birleşik Devletleri ile anlaştık. Burada birileri saptırma yapıyor, öyle bir şey yok.”

'İngiltere Başbakanı ile konuştuk'

“Güvenlik bölgesini koruma altına alacağız. Planlarımız tamam adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacak son teröristi de bölgeden temizleyene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu sabah İngiltere Başbakanı ile de bunları konuştuk. Bizi anlayın teröristlerin yanında yer almayın NATO’dan sizlerle beraberiz dedik. Bu terör örgütleri eğer NATO’ya girdiyse ondan haberimiz yok. Amerikalı müttefiklerimizden beklentimiz, Türkiye’ye verdikleri sözlere bu sefer bağlı kalmalarıdır.”