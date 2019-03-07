İşte Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları:

Siirt'teki kardeşlerimin hepsine sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 24 Haziran seçimlerinde yüzde 83'lük ve yüzde 73'lük oy oranlarıyla destan yazan Tillo ve Şirvan'a özellikle teşekkür ediyorum.

3 ayların başlandığı bu güzel günde sizlerle birlikte olmak beni ayrıca mutlu ediyor. Şu meydanı her seferinde dolduran ve bizi destekleyen siz değerli kardeşlerime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Siz enişteyi seviyorsunuz, enişte de sizi seviyor.

Bizi ayakta tutan da bize direnç veren de sizlersiniz. Biz gücümüzü milletimizin birliğinden alıyoruz. Bir Kürt'ün, Türk'ün, Laz'ın Çerkez'in birliğinden alıyoruz. Biz gücümüzü eli kanlı katillerden değil, şu meydanı dolduran halktan alıyoruz. CHP gibi terör örgütlerini belediyelere getirmeye çalışanlardan değiliz. Sizler bize, iradenize sahip çıktıkça çözüme ulaştıramayacağımız hiçbir mesele yoktur.

Siz, Recep Tayyip Erdoğan'ı gayet iyi biliyorsunuz. Eserlerimizle 81 vilayetin her birine kazandırdığımız hizmetlerle bizi gayet yakından tanıyorsunuz. Bu süreçte pek çok engelle karşılaştık. 15 Temmuz'da doğrudan canımıza kasteden girişimlerden geçtik. Bu meydanda okuduğum bir şiir yüzünden beni içeri aldılar. Siyaset hayatımı bitirmeye çalıştılar.

Siirt yüzde 85 oyla evladını parlamentoya gönderdi. Muhtar bile olamaz diye manşetler attılar. Ama siz verdiğiniz oylarla 9 Mart 2003'te taze sayfa açtınız.

Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Türkiye'de 7 bölge var ama Kürdistan diye bir bölge yok. Eğer istiyorsan yallah Kuzey Irak'a. Orada Kürdistan var. Siz hep bu ülkeyi bölmek istediniz. Ama biz sizi inlerinize kadar kovaladık.

Ama Bayan Meral rahatsız olmuş. Hani sen milliyetçiydin. Ama bunlar böyledir çabuk değişirler. Bu bizimle aynı yola çıkan biridir. Ama bizi yarı yolda bıraktı. Dolayısıyla bunlara güven olmaz. Bugün herkes gerçeği görüyor. 31 Mart'ta bunlara en büyük hesabı soracağız.

Milletini seven milletine hizmet eder. Mesele iş makineleriyle çukur yapmak değil alt yapı yapmaktır. Mesele kamyonlarla bomba değil hizmet taşımaktır. Mesele 14 - 15 yaşındaki çocukları dağa kaldırmak değil onları hayata hazırlamaktır. Ne diyor "Kaleşlerimizle sizi yok ederiz" diyor. Bu milletvekili olsa ne olmasa ne!

Bugün Ankara hiç olmadığı kadar Siirt'in yakınındadır. Vatandaşlarımızın taleplerini bizzat dinliyor taleplerine cevap veriyoruz. Sadece bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmıyoruz. Yatırım yapıyoruz. Siirt'te son 17 yılda 9 katrilyon liralık yatırım yaptık.