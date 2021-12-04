Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt’ten ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt’ten ayrıldı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt’ten ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt’te açılış sonrası temaslarını tamamlayarak kentten ayrıldı.

04 Aralık 2021, Cumartesi 21:12 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt-Eruh karayolundaki Zarova Çayı üzerinde yapılan Zarova Köprüsü, Millet Bahçesi, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal AŞ tarafından Siirt Organize Sanayi Bölgesi’nde Türk-Katar ortaklığıyla 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Çinko İzabe Tesisi başta olmak üzere, 72 kamu ve 3 özel yatırımı tamamlanan toplu açılış töreni için Siirt’te geldi. Açılış törenini gerçekleştirdikten sonra kanaat önderleriyle bir araya geldi. Kızlar Tepesi’nde gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra havaalanına doğru yola çıktı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında Siirt’teki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt’ten ayrıldı.

İHA

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