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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Simon Bolivar Anıt Mezarı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela’da Simon Bolivar Anıt Mezarı'nı ziyaret etti

03 Aralık 2018, Pazartesi 21:02
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Simon Bolivar Anıt Mezarı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Venezuela’nın başkenti Karakas’da Simon Bolivar Anıt Mezarı'nı ziyaret etti.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Erdoğan anıta çelenk koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile Teresa Carreno Tiyatro Binası'nda düzenlenen Türkiye-Venezuela İş Forumu'na geçti. 

KARAKAS (İHA)

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