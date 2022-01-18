Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırp mevkidaşını resmi törenle karşıladı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'i resmi törenle karşıladı.

Baş başa görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi Oturumu'na katılacak Erdoğan, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısından sonra Vuçiç onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Ziyaretle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Üçüncü Toplantısının, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç'in başkanlığında Ankara'da yapılacağı belirtildi.









İlgili Bakanlıkların katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısında, Türkiye-Sırbistan ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek. İkili işbirliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı toplantıda, başta Balkanlar olmak üzere, barış ve istikrarın korunması anlayışı temelinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.

"ATILABİLECEK ADIMLARI ELE ALACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk dönüşü yaptığı açıklamada, "Bugün Sırbistan Cumhurbaşkanı Sayın Vucic bize geliyor. Sayın Vucic ile Balkanlar’da atılabilecek adımları, Bosna-Hersek konusunu da ele alacağız. Ona da Bosna-Hersek’teki barış ve istikrarın bölge için taşıdığı önemi vurgulayacağım. Biz sorunların çözümünün taraflar arasında daha fazla diyalogdan geçtiğine inanıyoruz. İlerleyen süreçte diplomasi trafiğini yoğunlaştıracağız. Türkiye, bugüne kadar sergilediği kucaklayıcı ve objektif tutumuyla Bosna-Hersek’teki tüm tarafların ve bölgedeki aktörlerin mevcut sorun bağlamında katkısını aradığı bir ülke olarak, saygın konumunu krizin aşılması için devrede tutmaya devam edecektir." ifadelerini kullanmıştı.