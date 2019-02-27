Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan doğum gününde Twitter hesabından bir video paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştığı videoda, "Aziz milletim 65 yaş geride kaldı. Ve sizlerin özellikle sosyal medyada benim bu mutluluğumu paylaşmanız vesilesiyle sizlere özellikle şükranlarımı iletmek istiyorum. "

"Bu yolda sizlere hizmet benim için Rabbimin en büyük lütfudur. Sizleri bu hizmette hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. Kalın sağlıcakla." ifadelerini kullandı.