Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ana gündem maddemiz corona virüsle ilgili yapacağımız çalışmalardı.





Türkiye gücünü uluslararası hukuktan ve kendi çıkarlarını koruma iradesinden alan kararlı duruşuyla Akdeniz'deki tüm oyunları da bozmayı sürdürecektir.

Son iki haftada 38 teröristi etkisiz hale getirdik.

Aziz milletim Türkiye, corona virüs salgınıyla mücadelesini 4 ana başlık etrafında hayata geçirmektedir.

İnsanlar arasındaki fiziki mesafeyi sağlamaktır.

Sağlık sisteminin kesintisiz işlemesinin teminidir.

Test sayımızı günde 40 binin üzerine çıkardık

Gıda ve temizlik gibi temel hizmet alanlarında üretim, tedarik zincirinin aksamamasıdır.

Bugüne kadar 3 milyona aşkın vatandaşımıza Vefa Destek Gruplarıyla hizmet verilmiştir.

Salgının başladığı günden beri ülkemizde kayda değer bir kamu düzeni sorunu yaşanmadı.

Corona virüs salgının önüne geçmek için aldığımız tedbirlerin meyvelerini toplamaya başladık.

Dört günlük sokağa çıkma yasağı

Test sayımızı günde 40 binin üzerine çıkardık.

İyileşen hasta sayımız katlanarak artıyor.

Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldığı dönemde Türkiye en küçük sıkıntıya meydan vermeden sağlık hizmetlerini kesintisiz sürdürmüştür.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını bir süre daha devam ettireceğiz. 23 24 25 26 Nisan tarihleri arasında ise günlük hayata etkisini en az düzeyde tutacak şekilde 31 ilimizde sokağa çıkma yasağını planlıyoruz.

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki faaliyetlere 16 Mart itibariyle ara vermiştik.

Liselere ve yükseköğrenime geçiş sınavının kapsamı öğrencilerimizi mağdur etmeyecek şekilde yeniden belirlenmiştir.

Evdekal Türkiye sloganıyla gönüllü karantina uyguladığımız şu günlerde özellikle gençlerimize şu çağrıda bulunmak istiyorum, yazılım sektörü sizi bekliyor. 3 yılda 1 milyon yazılımcı geliştirmeyi hedefleyen bir program başlatıyoruz.

Yıl sonuna kadar eğitim sayısı 100'e çıkacaktır. Gençlerimizin tek yapması gereken sisteme girip özgeçmişlerini kaydetmektir.

Programı tamamlayanlar güvenliğinden veri analistiliğine siber güvenlikten yazılım geliştirmeye kadar 15 farklı alanda uzman olarak istihdam edilecektir.

Bu programın ülkemizin yazılımcı ihtiyacını gidereceğine de katkı sağlayacağına inanıyorum.

Hazineye ait tarım arazilerini kiraladığımız çiftçilerimizin nisan mayıs ve haziran ayı ödemelerini 6 ay süreyle erteliyoruz.







