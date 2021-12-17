Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo ile görüştü.
17 Aralık 2021, Cuma 13:06 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye gelen liderlerle bugün bir araya geliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari görüşmesinin ardından Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo ile görüştü. Beşiktaş'ta bulun Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
DHA