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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Spor dallarında ülkemizi çok daha iyi bir konuma taşımayı hedefliyoruz

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Spor dallarında ülkemizi çok daha iyi bir konuma taşımayı hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan milli sporcular için Beştepe'de düzenlenen davette konuştu. Erdoğan, "2023'e giden süreçte, özellikle sınırlı varlık gösterdiğimiz spor dallarında ülkemizi çok daha iyi bir konuma taşımayı hedefliyoruz." dedi.

23 Ağustos 2021, Pazartesi 19:55 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023'e giden süreçte, özellikle sınırlı varlık gösterdiğimiz spor dallarında ülkemizi çok daha iyi bir konuma taşımayı hedefliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Tokyo 2020) Güçlü ve zayıf yanlarımızı analiz edeceğiz. Arzu ettiğimiz seviyeye ulaşamadığımız veya ivme kaybettiğimiz branşlara ağırlık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

AA

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