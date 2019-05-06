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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'i Çankaya Köşkü'nde kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Konseyi ve NATO Akdeniz Diyaloğu Ortakları Toplantısı için Çankaya Köşkü'ne geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i burada kabul etti

06 Mayıs 2019, Pazartesi 14:58 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'i Çankaya Köşkü'nde kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'ne ilk olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geldi. Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i burada kabul etti.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Konseyi ve NATO Akdeniz Diyaloğu Ortakları Toplantısı'na başkanlık edecek.

İHA

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