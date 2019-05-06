Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'i Çankaya Köşkü'nde kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Konseyi ve NATO Akdeniz Diyaloğu Ortakları Toplantısı için Çankaya Köşkü'ne geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i burada kabul etti