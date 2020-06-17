Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleyman Demirel’i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleyman Demirel’i andı

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleyman Demirel’i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

17 Haziran 2020, Çarşamba 18:29 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Haziran 2015’te hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Demirel’in milletin gözünde yer edindiğini söyleyen Erdoğan, mesajında "Siyasi yaşamı ve kişiliği ile Türk siyasetinde iz bırakan Süleyman Demirel, ülkemize kazandırdığı eser, hizmet ve yatırımlarla da milletin gönlünde bir yer edinmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i vefatının seneidevriyesinde rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

DHA

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