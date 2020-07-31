Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig’e yükselen takımları tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uzun bir sezonun ardından Süper Lig’e yükselen Şampiyon Hatayspor, BB Erzurumspor ve Fatih Karagümrük’ü tebrik ediyorum" dedi.
31 Temmuz 2020, Cuma 00:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun bir sezonun ardından Süper Lig’e yükselen Şampiyon Hatayspor, BB Erzurumspor ve Fatih Karagümrük’ü tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon Süper Lig ve diğer liglerde mücadele edecek tüm futbol kulüplerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
DHA
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN