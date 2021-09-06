Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tahtaya bu mesajı yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tahtaya bu mesajı yazdı

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan tahtaya bu mesajı yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılının açılışı nedeniyle bulunduğu Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınıfları dolaştı.

06 Eylül 2021, Pazartesi 14:52 Son Güncelleme:
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Yeni eğitim ve öğretim yılı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde yüz yüze başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katıldı.


Okulu dolaşan Erdoğan, girdiği bir sınıfta tahtaya "Oku, düşün, uygula, neticelendir" diye yazdı.

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