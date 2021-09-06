Cumhurbaşkanı Erdoğan tahtaya bu mesajı yazdı

Yeni eğitim ve öğretim yılı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde yüz yüze başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katıldı.





Okulu dolaşan Erdoğan, girdiği bir sınıfta tahtaya "Oku, düşün, uygula, neticelendir" diye yazdı.



