Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Soylu ve Karaismailoğlu İstanbul'a geldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a geldi.
25 Ocak 2022, Salı 01:06 Son Güncelleme:
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İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AFAD Başkanı Yunus Sezer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'da geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AFAD Başkanı Yunus Sezer İstanbul'da geldi.
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