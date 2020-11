Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Tekirdağ büyükşehir seçimlerinde yüzde 44'e ulaştı ama bu yeterli olmadı. İnşallah bir dahaki seçimde yüzde 50'nin üzerine çıkacağız. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşma mecburiyeti hiç olmadığı kadar gerekli hale gelmiştir. Bizden sonraki nesillere güçlü bir 2053 vizyonu miras bırakacağız. Buraya gelmeden önce 41. Komando Tugayımızda Sancak Teslimi Töreni'ne katıldım. Kongremizden sonra buradan ismini de açıklıyorum. Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin açılışını yapacağız. Fehmi Cumalıoğlu gençlikte beraber siyaset yaptığımız bir büyüğümüzdü. Yıllarca bakanlıklar yaptı. Başhekimlikler yaptı. 1996'da da rahmetli oldu. Dedik ki Tekirdağlı olarak bu şehir hastanemize abimizin ismi yakışır. Bize büyüklerimizi unutturmamak yakışır.

Dış politikadaki onurlu duruşuyla bölgede ve dünyada sözünü dinleten bir Türkiye var. AK Parti inşallah önümüzdeki dönemde daha büyük başarılarla ülkemizin umudu olmayı sürdürecektir. Vatan topraklarına gözünü dikenlerden milletimizi birbirine düşman etmeye çalışanlara kadar tüm şer senaryolar tedavüle sokulmuştur. Bu oyunların hepsini boşa çıkardık. AK Parti milletin partisidir. İstikametini millet belirlemiştir, bundan sonra da yine milletimizle beraber yol yürüyeceğiz. Sanılmasın ki milletimizin bize verdiği kredi sonsuzdur. Kerameti kendimizde görüp milletten yüz çevirdiğimiz, kendi hesaplarımızın peşine düştüğümüz gün artık bu partinin misyonu bitmiş demektir. Seçimden önce seçim kazanmanın yolu, bugünden milletimizle güçlü ve samimi bağlar kurmaktan geçiyor. Bu anlayıştaki bir partide milletle bağı kopuk yöneticiler asla olamaz. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki AK Parti'nin kaderi ile ülkenin kaderi adeta birbiriyle bütünleşmiştir. AK Parti teşkilatlarında görev almak adeta milli bir görev haline gelmiştir. Milletimizin partimize teveccühü artarak sürüyor. Üye sayımızın 11 milyon 200 bini bulması bunun işaretidir.

"Sigaraya artık kesinlikle ara vermek gerekli"

Ülkemizin her köşesindeki 83 milyon vatandaşımızın tamamının gönlünü kazanana kadar bize durmak, duraksamak haramdır. Lütfen sigara içmeyeceğiz. Şu anda corona virüs döneminin en büyük belası sigara. Sigaraya kesinlikle artık ara vermek, kendi sağlığımız, sıhhatimiz için gerekli. Az önce belediye başkanımızın mekanında hepinizin tanıyıp bildiği bir arkadaşa sigarayı bıraktırdık. 'Söz' dedi. Sözü aldık, şahitlerimiz var. Binali Bey, Büyükşehir Belediye Başkanımız şahit oldular. Kuru ve sulu bunlardan kurtulmak lazım.

Son zamanlarda bunlardan biri de çok sevdiğimiz, sempatik Burhan Kuru hocamızı kaybettik. Hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Türkiye'de iki türlü siyaset anlayışı vardır. Birincisi milletin değerlerine husumet besleyen, beklentilerine duyarsız, sadece lafla, yalan ve iftirayla siyaset yapan müflis anlayıştır. Bunun en büyük temsilcisi de Türkiye'de CHP'dir. İkincisi ise rahmetli Menderes'ten Özal'a uzanan, bugün de bizim temsilcisi olduğumuz, her alanda millete hizmet için çalışan, bu uğurda her türlü bedeli ödeyen siyaset anlayışıdır. Ülkemize her anlamda çağ atlattık. Son 18 yılda Tekirdağ'a 23 katrilyon, bugünkü rakamla 23 milyarlık yatırım yaptık. Namık Kemal Üniversitesi'ni Tekirdağ'a kim kazandırdı? Biz kazandırdık.

Ergene Nehri projesi

Artık Ergene Nehri'nden atık su akmıyor. Tamamen arıtılmış ve içme suyu kalitesinde su. Bu durarak yapılmadı. Bu Bay Kemal'in mantığıyla olmaz. Bu emek ister. Bu çalışma ister.