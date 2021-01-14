Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram'dan günlük programını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram'dan günlük programını paylaştı.

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram'dan günlük programını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Telegram hesabından günlük programını paylaştı.

14 Ocak 2021, Perşembe 09:52 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Telegram hesabından günlük programını paylaştı ve ülke için durmadan çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

"Günaydın, sevgili kardeşim" ifadesiyle mesajına başlayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Günün önemli manşetleri için tıkla

Bugün mesaimize AK Parti Genel Merkezimizde devam edeceğiz. Öğleden sonra saat 14.00'te MKYK, akşam saat 17.00'de MYK toplantılarımızda ülkemizin gündemindeki önemli meseleleri görüşeceğiz. Ülkemiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Yeni günün hepimiz için hayırlı ve huzurlu geçmesini temenni ediyor, sizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.


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