Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlerin inlerini başlarına geçiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Büyükşehirde son derece yüksek bir oy oranıyla Konya bize sahip çıktı.

Konya'da elde ettiğiMiz başarıda MHP'li kardeşlerimizin de payı var.

Seçim dönemi boyunca gece gündüz demeden kapı kapı dolaşan kadın kollarımızı ve gençlik kollarımızı özellikle tebrik ediyorum.

Devlet Bahçeli başta olmak üzere MHP teşkilatına ve gönül verenlere teşekkürü borç biliyorum. Önümüzdeki dönemde de beraber hareket etmeyi sürdüreceğiz.

Son 17 senedir Konya'ya Konyalı kardeşlerimize mahcup olmadık. Sizin hizmetkarınız olmaya, sizin için eser üretmeye Konya ile beraber tüm Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz.

Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafya sancılı günler yaşıyor. Tarihimizin en kritik meseleleriyle yüzleşiyoruz.

Suriye ve Doğu Akdeniz'de yaşanan hadiseler bile ülkemiz için adeta bir beka meselesidir. Türkiye'nin bu meseleleri tribünden seyretme lüksü yoktur. Komşumuz Suriye'de 8 yılını geride bırakan savaşta 1 milyon masum insan hayatını kaybetti. 7 milyon kardeşimiz vatanlarını terk ederek başka ülkelere göç etmek zorunda kaldı.

Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini temin noktasında çok önemli başarılara imza attık. Şimdi gündemimizde Fırat'ın doğusu var. Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da temizlemekte kararlıyız.

Pençe harekatıyla da teröristlerin inlerini başlarına geçiriyoruz.

Silahlı ve silahsız insanız hava araçlarımız teröristlere nefes aldırmıyor.

Terörle mücadele kalıcı başarı kaynaklarını kesmekle mümkündür.

Demokrasi hukuk çeşmesinden beslenir, hukukun olmadığı kanunların alanen çiğnendiği yerde demokrasiden bahsedemez.

Hiçbir medeni devlet kamu kaynaklarının teröristler tarafından müsaade göstermez.

Hiçbir devlet belediye kadrolarının militanlarla doldurulmasına sessiz kalmaz.

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