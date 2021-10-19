Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe ile heyetler arası toplantısında yaptığı konuşmada, "Togo'nun FETÖ ile mücadelemiz bağlamında verdiği destek takdire şayandır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Togo, Burkina Faso ve Liberya'ya hem Türkiye hem de Türk Konseyi olarak önümüzdeki dönemde aşı bağışında bulunacağız." diye konuştu.

AA