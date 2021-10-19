Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola'nın başkenti Luanda'dan Togo'ya hareket edecek. Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek Erdoğan ve Gnassingbe, anlaşmaların imza törenine katılacak. Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile dörtlü çalışma yemeğinde bir araya gelecek Erdoğan, Kabore ve Weah ile ayrı ayrı görüşecek.









Erdoğan, temaslarının ardından Nijerya’nın başkenti Abuja'ya hareket edecek.