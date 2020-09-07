Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Vaka ve vefat sayılarındaki kısmi yükselişten derin üzüntü duyuyoruz. Kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı denetlenecektir. Toplu taşımalarda tüm illerde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Riskli illerde kapasite sınırlamasına gidilebilecektir.Esnek mesai yaygın şekilde tatbik edilecektir.

Asıl iş vatandaşlarımızın kendinde bitiyor kalabalık etkinliklerden uzak durmadığımız, sokakta ve evde kurallara uymadığımız sürece ne açtığımız hastaneler ne cezai tedbirleri bizi tek başına virüsten koruyabilir. Seferberlik ruhuyla bu sürece destek vermeye davet ediyorum. Sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte soğuk algınlığı ve grip gibi mevsimsel hastalıklar başlamadan mümkünse günlük vaka sayılarını 100’ün altına vefat sayılarını 0’ın altına indirmeliyiz. Salgının başından beri 141 farklı ülkeden 100 bin vatandaşımız kurduğumuz ulaşım köprüleriyle ülkemize getirdik. Biz bize yeteriz kampanyası ile toplanan 2 milyar 76 milyon liralık meblağı sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik fonu üzerinde hane başı 1000’er liralık ödemelerle ulaştırıyoruz.

Salgının başladığı günden bu yana ilk, orta ve yüksek eğitim kademelerinde uzaktan eğitim sistemimizi en iyi şekilde idame ettirdik. Yeni dönemde eğitim öğretime salgın şartlarını da dikkate alarak hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz. Ailelerin tercihine göre, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz. Bu uygulama salgının seyrine göre şehirlerimizde farklılık gösterebilecektir. Özellikle üretimde gerçekten güçlü alt yapısı, yetişmiş insan gücü, sürekli gelişen teknolojiyle Türkiye'nin önünde yepyeni bir dönemin açıldığına inanıyoruz.

Yılın ikinci çeyreğinde, beklendiği gibi bir küçülme yaşamış olsak da, gelişmiş ülkeler dahil dünyadaki pek çok devletten daha iyi durumda olduğumuz bir gerçektir. Tüm veriler üçüncü çeyrekte güçlü bir toparlanma yaşayacağımıza işaret ediyor.

Dün itibarıyla 10 milyon turist rakamını geride bırakmayı başardığımız ortada. Yıl sonuna kadar bu rakamı yüksek seviyelere çıkartacağız.

Türkiye, siyasi, ekonomik ve askeri olarak güçlendikçe karşısına çıkan, çıkartılan engeller de artıyor. Özellikle son 7 yıldır bu durumun pek çok örneğini hep birlikte yaşadık. Ülkemize karşı yapılan her siyasi, diplomatik, askeri yanlış veya saygısızlık bizi yolumuzdan döndürmek bir yana, azmimizi perçinliyor

Doğu Akdeniz'de 780 bin kilometrekare toprağı olan bir ülkeyi 10 kilometrekarelik adalar üzerinden sahillerine hapsetmeye çalışanların oyunlarını bozduğumuzda kimseyi yanımızda bulmadık.

Tüm dünyanın gıpta ile baktığı genel sağlık sigorta sisteminin ve sağlık alt yapımızın gücünü bir kez daha test etme imkanı bulduk. Sosyal koruma kalkanı altında istihdamı ve gelir seviyesi düşük vatandaşımızı desteklemeye yönelik çok sayıda programı hayata geçirdik. Biz bize yeteriz kampanyasında toplanan 2 milyar 76 milyon liralık meblağı sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik fonu üzerinden hane başı biner liralık ödemelerle vatandaşlarımıza aktarıyoruz. Normal çalışma düzeneğine geçen işverenlerimize de 3 aya kadar asgari ücret üzerinden sigorta prim desteği vererek faaliyetlerini devam ettirmeye teşvik ediyoruz. Yılın 2. çeyreğinde beklendiği gibi bir küçülme yaşamış olsakta gelişmiş ülkeler dahil dünyadaki pekçok devletten daha iyi durumda olduğumuz bir gerçektir. Tüm veriler 3. çeyrekte güçlü bir toparlanma yaşayacağımıza işaret ediyor. Ağustos ayı ihracatımızı geçen yılın aynı ayının üzerinde bir rakamla kapattık. Pekçok gelişmiş ülkenin açıkladığı ekonomik destek paketleri kağıt üzerinde kalırken biz taahhüt ettiğimiz her şeyi neredeyse tamamını hayata geçirdik.

Tek parti dönemi ülkemiz için başlı başına bir felaket meselesidir. Maziden atiye kurduğumuz köprüde bu tür engellerin ülkemize maliyetlerini demokraside ve kalkınmada bedelini ödedik. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye tüm alanlarda Cumhuriyet döneminin tamamında ortaya konanların katbekat üstünde hizmetler yaptık, eserler kazandırdık. Yeni inşa etmekte olduğumuz okullar, spor salonları, şehir hastaneleri, yollar, konutlar diğer eserler başlı başına bir kalkınma hikayesidir. Aynı zamanda savunma sanayinde otomotivde, yüksek teknolojiye dayalı pekçok alanda dünyanın ilk birkaç ülkesi arasına girecek projeler hazırlıyoruz.







