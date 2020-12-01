Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bir siyasetçi olarak şunu vurgulamak istiyorum. Hayattaki her şey gibi teknoloji de insan hayatını kolaylaştırmak için vardır. Hiçbir denetimin olmadığı, keyfiliklere açık, hukukun dışında bir alan olarak algılandığında dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir. Dijitalleşme, özgürlüğün alanını genişletirken yeni adaletsizliklere, haksızlıklara, yeni ötekileştirmelere yol açmamalıdır.

Sınırsız özgürlük başlığı altında tamamen denetimsiz bir alan oluşturularak mağduriyetlerin oluşmasına sebebiyet veriliyor. Kötülük yapanın, suç işleyenin yanına kar kaldığı bir düzenin adı özgürlük olamaz.

Devletlerin vatandaşlarını korumak için attığı iyi niyetli adımlar özgürlüklere müdahale parantezine alınıp akim bırakılmaya çalışılıyor.

İyi niyetli çabalarımıza gönüllü destek vermezlerse Türkiye her şartta vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecek. Hiçbir şirket hukukun üstünde değildir.

Uluslararası medya

Gezi sürecinde haksızlığa maruz kaldık.

Avrupa’daki olaylarda üç maymunu oynadılar. Fransa'nın medyaya ablukası karşısında eleştirel tek cümle kurmadılar. Batı basını Fransa'daki şiddeti görmedi.

Medya organlarının İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına bayraktarlık yapması, gerçekten utanç vericidir.

Bizi asıl üzen asıl rencide eden kutsallarımıza yönelik saldırılardır. Basın özgürlüğü kılıfı altında sergilenen nobran tavra bir dur denilmezse, bunun acısını Avrupa ile beraber tüm insanlık çekecektir.

Uluslararası medyanın tekdüzeleştiği günümüzde, TRT World haksızlıklara karşı adaletin sesi oluyor.





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