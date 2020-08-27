Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

27 Ağustos 2020, Perşembe 01:56 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Doğu Akdeniz'de istikrarsızlığı yaratan tarafın Türkiye olmadığını hatırlatarak, Türkiye'nin, gerginliğin azaltılmasından ve diyalogdan yana olduğunu attığı somut adımlarla kanıtladığını vurguladı.

AA


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