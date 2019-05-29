Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, görüşmeye ilişkin detayları Twitter hesabından paylaştı.
Erdoğan ve Trump’ın bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi: "Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alınmıştır.Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği olarak Rusya Federasyonu’ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yinelemişlerdir. Görüşmede ayrıca çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan memnuniyet paylaşılmış; bu kararın, 75 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağı vurgulanmıştır. İki lider, Japonya’da düzenlenecek G20 zirvesi marjında görüşme konusunda mutabık kalmışlardır."
BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İki lider, ortak olarak paylaşılan (iki ülke arasındaki) ticareti artırma arzusu, Başkan’ın Türkiye’den alınan çeliğe uygulanan gümrük vergisini yüzde 50’den yüzde 25’e indirme kararı, Türkiye’nin planlanmış S-400 füze savunma sistemi satın alma süreci ve gelecek ay Japonya’nın Osaka kentindeki G20 Zirvesi’nde görüşmelere devam etme imkanı da dahil ikili ilişkileri ele aldı."
AA