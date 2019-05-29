Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, görüşmeye ilişkin detayları Twitter hesabından paylaştı.

Erdoğan ve Trump’ın bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi: "Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alınmıştır.Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği olarak Rusya Federasyonu’ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yinelemişlerdir. Görüşmede ayrıca çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan memnuniyet paylaşılmış; bu kararın, 75 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağı vurgulanmıştır. İki lider, Japonya’da düzenlenecek G20 zirvesi marjında görüşme konusunda mutabık kalmışlardır."

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İki lider, ortak olarak paylaşılan (iki ülke arasındaki) ticareti artırma arzusu, Başkan’ın Türkiye’den alınan çeliğe uygulanan gümrük vergisini yüzde 50’den yüzde 25’e indirme kararı, Türkiye’nin planlanmış S-400 füze savunma sistemi satın alma süreci ve gelecek ay Japonya’nın Osaka kentindeki G20 Zirvesi’nde görüşmelere devam etme imkanı da dahil ikili ilişkileri ele aldı."

AA