Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Said ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Said ile telefonda görüştü

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Said ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Said ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede, Tunus'un istikrarını, iç barışını ve huzurunu korumasının bölgenin selameti açısından da son derece mühim olduğuna işaret etti.

02 Ağustos 2021, Pazartesi 22:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Tunus'taki gelişmeler ile ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Tunus'un istikrarını, iç barışını ve huzurunu korumasının bölgenin selameti açısından da son derece mühim olduğuna işaret ederek, son günlerde Tunus'ta yaşanan gelişmeleri bu bakımdan dikkatle takip ettiklerini belirtti.

Tunus'un bu sıkıntılı dönemi atlatarak yoluna çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğine inandıklarını ifade eden Erdoğan, demokratik geçişin bölgedeki ilham kaynağı Tunus Meclisi'nin faaliyetlerinin tüm zorluklara rağmen devam etmesinin, hem Tunus hem de bölge demokrasisi için önemli olduğunu vurguladı.

Problemlere çözüm üretme, sağlıklı tartışma ve diyalog zemini olarak Meclis'in çalışmalarını sürdürmesinin hayati değere sahip olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'ta demokrasinin korunması, özgürlüklerin garanti altına alınması ve hukukun üstünlüğünün gözetilmesinin çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Bunları asla yapmayın
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Sath-ı müdafaa
Rauf Tamer
Murat Gülderen
Teknoloji devlerinin CEO'larından altın öneriler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Aşı karşıtları buna ne diyecek?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Tanju Özcan vakası
Oral Çalışlar
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kabine toplantısı sonrası Erdoğan duyuracak! Kritik aşı kararı…