8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 28. yılında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle kabri başında anıldı.

Topkapı'daki Anıt Mezar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenen törende, Özal ailesi üyeleri ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de yer aldı.





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Tören, saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabri başında dua okudu. Bir süre Turgut Özal'ı eşi Semra Özal'la sohbet eden Erdoğan, daha sonra tören alanından ayrıldı.