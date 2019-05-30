Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu salondan ülkemizin dört bir köşesinde yurt dışında görev yapan arkadaşlara selam gönderiyorum.

Bugün Türk adalet sistemini geleceğe taşıyacak tarihi bir adım attık. Yargı reformu strateji paketini kamuoyuyla paylaştık. Bu paket 2002'den beri eksikliklerin giderilmesi yönünde hayata geçirilmiş reform adımlarının en son örneğidir.

Göreve geldiğimizden itibaren infaz koruma memurlarının yıpranma paylarından, hakim ve savcılığımızın özlük haklarından, modern adalet saraylarının inşasına kadar tarihi nitelikte iyileştirmeler yaptık.

82 milyon vatandaşımızın hiçbir engele maruz kalmadan, adalet arayabileceği ve bu arayışına da cevap bulabileceği bir yapıyı milletimize kazandırmak istiyoruz.

Adalet sisteminin işleyişini güçlendirmek, yargıya ve kararlarına güveni güçlendirmek önceliğimiz olacaktır.

Adaleti tesis adına evlatların bir sağdan bir soldan dar ağacına gönderildiği bir sürü acılar yaşadık.

17-25 Aralık sürecinde yaşanan hukuk katliamlarında yaşanan oligarşik bir yapının hukuk alanına girmesinin can yakıcı yanıdır.

Geciken adalet adalet değildir. Önümüze gelen her dosyada bir insanın hikayesi, geleceği ve kaderi bulunuyor. Ne tek bir vatandaşımızın hakkını yiyeceğiz. Ne de tek bir vatandaşımızın hukukun yenilmesine göz yumacağız. Kökeni, siyasi görüşü, görünüşü ne olursa olsun 82 milyonun adaletini tesis etmenin peşinde olacağız.

Türkiye olarak son birkaç yıldır gerek iç siyasette ve ekonomide gerekse dış politikada birbirinden önemli sınamalara maruz kalıyoruz.

Adalete olan güvenin sarsıldığı bir toplumda barış, huzur ve istikrar da kalmaz.

Özellikle bir gerçeğin altını çizmem gerekiyor. Atlattığı her badirenin ardından ülkemiz bir engelle karşılaştı, sabotajların dozu da arttı. Biz milli menfaatlerimizi korumaya dair adımları attıkça bu tür teşebbüsler devam edecektir. Bu dönem muhataplarımızın büyük ve güçlü Türkiye'ye alışma dönemidir.

Eski alışkanlıkları kısa sürede değiştirmek elbette kolay değildir. Ülkemize gösterilen yersiz ve zamansız tepkilerin sebebi budur. Biz er ya da geç yeni Türkiye'yi kabullenme sorununun içeride olduğu gibi dışarıda da aşılacağına inanıyoruz.

Ben tüm vatandaşlarımdan Türkiye'nin potansiyeline güvenmesini, umudunu asla yitirmemesi istirham ediyorum.

Türkiye'nin yolu hiç olmadığı kadar açıktır. Aşılmaz denen nice engeli aşmış bugünlere gelmiş milletiz.

Hiç kimsenin milletimizin arasına nifak tohumları ekmesine müsadece etmeyeceğiz.



