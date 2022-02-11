Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi heyetini kabul etti

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi heyetini kabul etti.

11 Şubat 2022, Cuma 17:27 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün korona virüsü atlatmasının ardından ilk cuma namazını Üsküdar’daki Büyük Çamlıca Camii’nde kıldı. Namazın ardından Vahdettin Köşkü'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi heyetini kabul etti.



DHA


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