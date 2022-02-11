Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi heyetini kabul etti.
11 Şubat 2022, Cuma 17:27 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün korona virüsü atlatmasının ardından ilk cuma namazını Üsküdar’daki Büyük Çamlıca Camii’nde kıldı. Namazın ardından Vahdettin Köşkü'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi heyetini kabul etti.
DHA
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