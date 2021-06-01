Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliğine Türkiye olarak varız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliğine Türkiye olarak varız

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliğine Türkiye olarak varız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili ile ortak basın toplantısı düzenledi.

01 Haziran 2021, Salı 19:18 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Serbest ticaret anlaşmamızın kapsamını genişletmek amacıyla müzakeremizi sürdürüyoruz. Ticaretimizi kolaylaştıracak ve gümrük işlerimizi hızlandıracak düzenlemeler üzerinde ayrıca çalışma kararlılığındayız. 

Komşumuz Gürcistan ile büyük projelere imza attık. Türkiye son 14 yıldır Gürcistan'ın en büyük ticari ortağıdır. Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi her vesileyle vurguluyoruz.


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