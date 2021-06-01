Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Serbest ticaret anlaşmamızın kapsamını genişletmek amacıyla müzakeremizi sürdürüyoruz. Ticaretimizi kolaylaştıracak ve gümrük işlerimizi hızlandıracak düzenlemeler üzerinde ayrıca çalışma kararlılığındayız.

Komşumuz Gürcistan ile büyük projelere imza attık. Türkiye son 14 yıldır Gürcistan'ın en büyük ticari ortağıdır. Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi her vesileyle vurguluyoruz.



