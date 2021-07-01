Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) kurban bağışında bulundu.
01 Temmuz 2021, Perşembe 19:52 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın ortaklaşa yürüttüğü '2021 Yılı Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Programı'na kurban bağışında bulundu.
ANKARA, (DHA)
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