Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ekonomisi, hak ettiği yere doğru hızla yol alıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ekonomisi, hak ettiği yere doğru hızla yol alıyor

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ekonomisi, hak ettiği yere doğru hızla yol alıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ekonomisi, salgın şartlarını ve daha önce yaşadığı kimi sıkıntıları hızla geride bırakarak hak ettiği yere doğru hızla yol alıyor." dedi.

27 Eylül 2021, Pazartesi 20:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yıllık ihracatın tarihin en yüksek seviyesine çıktığı belirten Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:

Türkiye ekonomisi, salgın şartlarını ve daha önce yaşadığı kimi sıkıntıları hızla geride bırakarak hak ettiği yere doğru hızla yol alıyor. İstihdam kapasitesi hızla artıyor. Uluslararası yatırımcıların ekonomimize olan ilgisi giderek güçleniyor. Salgın döneminde tüm dünyada adeta kepenkler indirilirken biz üretimi ve istihdamı sürdürebilmek için devletimizin imkanlarını seferber ettik. Sanayide çarkların durmaması için her türlü gayreti gösterdik. Kamu yatırımlarını kararlılıkla sürdürdük. Ülkemizin yıllık ihracatı tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşarak 210 milyar doları geride bıraktı. İstihdamımız da düzenli olarak artıyor. Ülkemizin tüm imkanlarını harekete geçirmenin gayreti içindeyiz. Büyüyen, gelişen, kalkınan, güçlenen Türkiye'den rahatsız olanlar iş dünyasının ve halkımızın moralini bozmaya çalışıyor. Ülkenin ve milletin felaketinden kendine siyasi ikbal devşirme peşinde olanları, içinde bulundukları yalan ve iftira bataklığına mahkum ediyoruz.

İlgili Haberler
Erdoğan'dan yurt eleştirilerine yanıt: Parkta yatanların öğrencilikle alakası yok


Yazarlarımızdan
Ekrem Sarısu
Doğumunuzu borçlanıp 155 gün de prim ödeyeceksiniz
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Türkevi izlenimlerim
Erkut Can
Hakan Çelik
Biden yönetiminde ABD ile toparlanma çok zor
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Ünlülerin Cep'ten güzellik tüyoları
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Cemaatler ve yurtlar
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Kredi maliyetini düşürmek için bunlara dikkat!
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Çözüm var
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Borsa günü yükselişle tamamladı