Yıllık ihracatın tarihin en yüksek seviyesine çıktığı belirten Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:

Türkiye ekonomisi, salgın şartlarını ve daha önce yaşadığı kimi sıkıntıları hızla geride bırakarak hak ettiği yere doğru hızla yol alıyor. İstihdam kapasitesi hızla artıyor. Uluslararası yatırımcıların ekonomimize olan ilgisi giderek güçleniyor. Salgın döneminde tüm dünyada adeta kepenkler indirilirken biz üretimi ve istihdamı sürdürebilmek için devletimizin imkanlarını seferber ettik. Sanayide çarkların durmaması için her türlü gayreti gösterdik. Kamu yatırımlarını kararlılıkla sürdürdük. Ülkemizin yıllık ihracatı tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşarak 210 milyar doları geride bıraktı. İstihdamımız da düzenli olarak artıyor. Ülkemizin tüm imkanlarını harekete geçirmenin gayreti içindeyiz. Büyüyen, gelişen, kalkınan, güçlenen Türkiye'den rahatsız olanlar iş dünyasının ve halkımızın moralini bozmaya çalışıyor. Ülkenin ve milletin felaketinden kendine siyasi ikbal devşirme peşinde olanları, içinde bulundukları yalan ve iftira bataklığına mahkum ediyoruz.



