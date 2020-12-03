Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye kültür ve sanatta prangalarından kurtulmuştur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye kültür ve sanatta prangalarından kurtulmuştur

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye kültür ve sanatta prangalarından kurtulmuştur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, bizim dönemimizde sadece siyasette, ekonomide, savunmada değil, kültür, sanat, müzik, edebiyatta da prangalarından kurtulmuştur" dedi.

03 Aralık 2020, Perşembe 19:00 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı şanına yaraşır bir binaya kavuşturma yanında şehrimizin sembollerinden olacak modern bir mimari eseri de ülkemize kazandırmış oluyoruz. Burası önümüzdeki dönemde ülkemizin kültür-sanat zenginliğinin nişanelerinden biri olarak milletimize hizmet verecektir" dedi.

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"Eski Türkiye manzarasına son verdik"

Erdoğan, "Türkiye, bizim dönemimizde sadece siyasette, ekonomide, savunmada değil, kültür, sanat, müzik, edebiyatta da prangalarından kurtulmuştur. Şairleri, yazarları, sanatçıları arasında ayrım yapan, insanlarını dinledikleri müziklere, giydikleri kıyafetlere göre ayıran eski Türkiye manzarasına son verdik" diye konuştu.

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