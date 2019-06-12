Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Milletimiz bizden icraat, hizmet, kendisi için ve çocukları için güzel bir gelecek bekliyor. Bu şartları gerçekleştirebilmemiz için önümüzdeki sıkıntıları çözmemiz lazım.

Önümüzdeki dönem her alanda Türkiye'yi büyüttüğümüz bir dönem olacak.

Unutmayalım ki bu sonsuz hesapsız bir kredi değildir. Bize verilen desteğin karşılığını icraat olarak sunmak zorundayız.

Ankara'da da, İstanbul'da da biz kaybetmedik, kazandık. Biz buralarda sadece vizyon noktasında kayba uğradık.

Bugüne kadar milletimize hep gelişme, büyüme, zenginlik, huzur, istikrar, aydınlık bir gelecek vadettik ve bunu da yaptık.

Türkiye yaşadığı bunca yaşadığı bunca sıkıntıya rağmen hamdolsun dimdik ayaktadır.

Milletimiz destek verdiği sürece bu kutlu yolda mücadeleyi sürdüreceğiz.

S-400 KONUSU

On binlerce TIR'larla buraya silah gönderdiler. Daha ne anlatayım? Türkiye'deki tek hedefleri AK Parti'yi iktidardan nasıl indirelim. Bunların inlerine girdik mi? Şu anda bu teröristler kaçacak delik arıyorlar.

Türkiye S-400 savunma sistemini alacaktır demiyorum, almıştır diyorum. Bu iş bitmiştir. İnşallah önümüzdeki ay bu sistemin teslimi yapılacaktır. Bu konuda bizimle iş birliği yapacak herkese kapımız açık.

Türkiye F-35 uçaklarının sadece müşterisi değill, üretim ortağıdır. F-35 projesinden hiçbir akla sığmayan şekilde dışlanmamızı tüm platformlarda soracağız.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

Fırat'ın doğusunda da terör hattını paramparça edeceğiz .Hep söylediğimiz gibi, bir gece ansızın gelebiliriz.

Askerlikte devrim niteliğinde bir reformu hayata geçiriyoruz. Bu yılların beklentisiydi.

Yeni askerlik kanunu ile yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak. Aksaklık yaşanmayacak.

Yeni askerlik sisteminde zaafiyet oluşacağı söylentisinin hiçbir temeli yoktur.

Önümüzde Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri için 4 yıllık, belediye başkanlığı seçimleri için 5 yıllık bir dönem var. Bu süreler eksiklerimizi tamamlamaya, kırgınlıkları tamir etmeye, yeni bir sesle yeni bir solukla yeni bir anlayışla, yepyeni bir vizyonla ülkemizi 2023’e taşımaya yeterlidir.

Kimsenin aşıyla, işiyle uğraşmayacağız diyenler seçimden sonra işçi kıyımına başladılar.

İstanbul seçimlerine 10 kaldı. Seçim gününe kadar çalışmaları kesintisiz sürdüreceğiz. Hırsızlıkların tekrarını önlemek için özel bir hazırlık içindeyiz.