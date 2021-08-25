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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave bir göç yükünü kaldıramaz

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave bir göç yükünü kaldıramaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halihazırda çeşitli statülerde 5 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave bir göç yükünü kaldıramaz." dedi.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 20:11 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde büyükelçiler ile akşam yemeği programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Taliban liderlerinden gelen mesajlara şimdilik ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz." açıklamasında bulundu.

Erdoğan, "Afganistan'da önümüzdeki sürecin nasıl şekilleneceğini Taliban'ın sözleri değil icraatları, eylemleri ve atacağı adımlar belirleyecektir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Halihazırda çeşitli statülerde 5 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave bir göç yükünü kaldıramaz."

AA

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