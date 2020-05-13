Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümete yönelik eleştiriler hakkında, "Koronavirüs salgınına karşı milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirecek, Türkiye’nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz" dedi.

13 Mayıs 2020, Çarşamba 00:15 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız. 18 yılda verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi, koronavirüs salgınına karşı da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirecek, Türkiye’nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, konuşmasından kesitler ile koronavirüs salgını nedeniyle yapılan çalışmaların yer alığı bir videoyu da paylaştı.


DHA

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