Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız. 18 yılda verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi, koronavirüs salgınına karşı da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirecek, Türkiye’nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, konuşmasından kesitler ile koronavirüs salgını nedeniyle yapılan çalışmaların yer alığı bir videoyu da paylaştı.





DHA