Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte hitabına, "Aziz milletim, sevgili İstanbullular, değerli şehit yakınlarımız ve gazilerimiz, kıymetli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. 2016 yılının 15 Temmuz gecesi, milletimizin istiklalini ve ülkemizin istikbalini korumak için uçakların, tankların, kurşunların karşısına dikilen kahraman milletimizin her bir ferdini hürmetle, muhabbetle selamlıyorum." diyerek başladı.

O gece şehit verilen 251 vatan evladının her birine Allah’tan rahmet niyaz eden Erdoğan, gazilere Allah’tan sıhhat ve afiyet diledi.

"Bu mesaj verildikten sonra her şey elhamdülillah yerli yerine oturdu"

Erdoğan, "Bizler inanıyoruz ki şehitler, peygamberlerden başka hiçbir kula nasip olmayacak en yüce makamın sahibidirler. Kabirleri nur, mekanları cennet olsun inşallah. Emniyet teşkilatımızın bütün kahraman mensuplarını, şanlı polislerimizi bir kez daha muhabbetle kucaklıyorum." diyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Peygamber ocağı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkesine gönülden bağlı her bir subayını, astsubayını, uzman personelini ve erlerini alınlarından öpüyorum. Darbenin ilk anlarından itibaren cesaretle ihanetin üzerine giden yargı mensuplarımıza buradan şükranlarımı sunuyorum. Burası anlamlı bir mekan. Niye anlamlı biliyor musunuz? O gece burası iki anı tespit etti. Bunlardan bir tanesi saat 23.15 civarı ve tankların arasından Sayın Bay Kemal gelip Bakırköy’e geçti. Bakırköy Belediyesinde kendi ifadesiyle ’Gidebilecek bir otel bulamadığım için oraya gittim.’ dedi. 01.15 ve biz de yine buraya indik.

Eşim, kızım, torunlarım ve damadımla beraber buraya indik. Burada kim vardı? Burada millet vardı. Beraberce buradan üzerimizden geçen F-16’lar, helikopterler vardı ve onlar mermilerini yağdırıyordu. Fakat biz bir şeye inanıyorduk; ’Korkmayın Allah bizimle beraberdir.’ O gece 16 saat süren o süreçte, şahsım basın toplantımı yaptım. Valimiz aynı şekilde. Birinci Ordu Komutanımız aynı şekilde... Basın toplantıları yapıldı, mesaj verildi. Bu mesaj verildikten sonra her şey elhamdülillah yerli yerine oturdu. Bütün mesele neydi? O gece dünyaya örnek teşkil edecek bir dik duruş sergileyen medyamıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, aydınlarımıza buradan şahsım ve milletim adına özellikle teşekkür ediyorum. Sabaha kadar kesintisiz ezan ve sala okuyan imamlarımıza, müezzinlerimize, seccadelerinin başında dua eden kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum."

"Daha önceki darbelerde Meclis binası fiilen hedef alınmadı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceptown’dan İslamabat’a, Kudüs’ten Mogadişu’ya bütün dünyanın dört bir köşesinde Türk bayraklarıyla sokaklara çıkan vatandaşlara, soydaşlara, bütün dost ve kardeşlere selamlarını gönderdiğini dile getirerek, şunları kaydetti: "O gece barikatları aşarak, tankları geçerek, kurşunları savuşturarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelen, tepelerine bırakılan bombalara rağmen vakur duruşlarını bozmayan milletvekillerimizi selamlıyorum.

Millet sokakta istiklalini korurken, milletin vekilleri de orada demokrasiye, milli iradeye sımsıkı sahip çıkmıştır. Milli Mücadele sürerken işgal kuvvetleri Polatlı’ya kadar geldiler ama Meclis’e saldıramadılar. Daha önceki darbelerde milli iradeye, Meclis ruhuna saldırı olsa bile Meclis binası fiilen hedef alınmadı. 15 Temmuz’daki darbeye teşebbüs eden caniler bunu bile yaptılar. Hamdolsun, milletin iradesine de evine de uzanan eller, bizzat millet tarafından kırıldı. Hiçbir darbe, hiçbir darbe girişimi yapanların yanına kar kalmadı, Allah’ın izniyle bundan sonra da kar kalmayacaktır. Yeter ki siz böyle dik durun. İnşallah, 15 Temmuz’dan sonra artık hiç kimse milletin iradesine el uzatmayı aklının ucundan bile geçiremeyecektir."

Hiçbir ihanet şebekesinin, hiçbir terör örgütünün birliği, beraberliği, kardeşliği asla bozamayacağını ifade eden Erdoğan, "Öyleyse ne diyoruz? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bundan taviz vermeyeceğiz. Ruhlarını iblise satanlar var. O müptezeller Türkiye’yi ele geçiremeyecekler." diye konuştu.

O karanlık gecede okunan ezanlar ve salalar, kalpleri nasıl bütünleştirdiyse, bundan sonra da aynı inançla, aynı heyecanla, aynı kararlılıkla yola devam edeceklerini belirten Erdoğan, şehitlerin hiçbirini unutmayacaklarını ifade etti. İstanbul’a Ankara’dan geldiğini hatırlatan Erdoğan, "Ankara Emniyet Müdürlüğü binasını da bombalayıp, yıkmışlardı. Orada da on binler beraber katıldık. Onlar, Emniyet Müdürlüğü binamızı yıkarak, sakalımızı tıraş ettiler. Ama biz, muhteşem bir Emniyet Müdürlüğü binası yaparak, onların kolunu kanadını kırdık.

Çünkü tıraş edilen sakal daha gür biter ama kesilen kol yerine gelmez." ifadesini kullandı. 15 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım’ı, 16 yaşındaki Abdullah Tayyip Olçok’u, 63 yaşındaki Ümit Güder’i unutmayacaklarını dile getiren Erdoğan, "Darbecilerin başındaki haini, gözünü kırpmadan vuran Ömer Halisdemir’i, darbecilerle son nefesine kadar çarpışan Albay Sait Ertürk’ü unutmayacağız. Her birini şahsen tanıma şerefine eriştiğim Erol Olçok’u, İlhan Varank’ı, Halil Kantarcı’yı unutmayacağız.

Emniyet teşkilatımızın her biri, diğerinden kıymetli 63 mensubunu unutmayacağız. Her yaştan, her meslekten, her meşrepten, çoğunun salaları son nefeslerini vermeden önce okunan 251 şehidimizin hiçbirini unutmayacağız. Şehitlerini unutanların yürekleri kurur." Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hıyabandan geçip semt-i canana vardı onlar / Cennet vatandan fidevs-i alaya erdi onlar / Kimi onbeşlik fidan, kimi asırlık çınardı / Sela-yı şerifle Kur’an’ı öptü onlar / Bezm-i Elest’te kesişmişti yolları / Bir takdir-i ilahiyle yollara düştü onlar / Dediler "altı da bir üstü de birdir yerin" / Şerbet-i şehadeti bir lahzada içti onlar / O gül yüzlerinde güller açmıştı / Ola ki bu-ı nebiye mazhar oldu onlar." dizelerini okudu. Bu milletin yıllarca yeni şehitlerle, yeni gazilerle yüreğini hep sıcak ve canlı tuttuğunu, bundan sonra da öyle olacağını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz de, yeni nesillerin 15 Temmuz şehitlerini hatırlamaları, yad etmeleri için bu tarihi Demokrasi ve Milli Birlik Günü adıyla resmi bayram olarak ilan ettik. Her anımızda ama özellikle de 15 Temmuz’da şehitlerimizi, gazilerimizi, meydanları, sokakları dolduran kahramanlarımızı hep kalbimizde yaşatacağız. Açılış öncesi hocalarımızı dinledik ve Kur’an-ı Kerim’den tamamıyla şehitlerimizi, şehitlerimizle birlikte onlara Rabbimizin müjdelerini o ayetlerde dinledik.

Bunlarla birlikte, hamdolsun geleceğin müjdelerini aldık. Biz bugün nasıl ecdadı rahmetle ve minnetle yad ediyorsak, inşallah sonraki nesiller de 15 Temmuz kahramanlarını aynı şekilde anacaklar, hatırlayacaklardır. Hiç endişeniz olmasın." Bu vesile ile bir müjdeyi paylaşmak istediğini ifade eden Erdoğan, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlıkları yürütülen Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın kuruluşu resmen tamamlanmıştır.

Çünkü bunun çok istismarı yapılıyor. Onun için istedik ki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız da bu devletin teminatı altında olsun. İlgili tüm bakanlık ve kurumlarımızın mütevellisinde yer aldığı bu vakfımız aracılığıyla, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize verdiğimiz hizmetleri daha iyi daha derli toplu yürüteceğimize inanıyorum. Vakfımızın hayırlı olmasını diyorum."

15 Temmuz gecesi Türkiye’yi karanlığa gömmek istediler ama başaramadılar. Allah kurdukları tuzakları sahiplerinin başlarına geçirdi. Siz bambaşkasınız. Kadınıyla erkeğiyle bambaşkasınız. Siz kurşunların, mermilerin üzerine atladınız. Bunu da ancak bu millet yapar.

Ruhlarını iblise satanlar var. O müptezeller Türkiye’yi ele geçiremeyecekler. O karanlık gecede okunan selalar kalplerimizi nasıl bütünleştirdiyse inşallah bundan soran da aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz’da teslim olmadıkları için milletin her bir ferdine, o karanlık geceyi aydınlatan herkese minnettar olduklarını belirterek, "Bu ülkenin asli sahibi, şehitler ve gazilerin başını çektiği kahramanlardır. Biz bugün burada özgürce sözümüzü söyleyebiliyor, nefesimizi alabiliyor, işimize-gücümüze bakabiliyorsak, şehitlerimizin, gazilerimizin ve tüm kahramanlarımızın sayesindedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi Apronu’nda gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi Türkiye’yi karanlığa gömmek istediklerini ama başaramadıklarını söyledi.

Allah’ın kurdukları tuzakları sahiplerinin başlarına geçirdiğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Bir üstadımız ne diyor biliyor musunuz? ’Geceye yenilmeyen her insana ödül olarak bir sabah, bir gündüz ve bir güneş vardır.’ O karanlık geceye teslim olmadıkları için milletimin her bir ferdine minnettarız. O karanlık geceyi aydınlatan herkese minnettarız. Siz bambaşkasınız. Kadınıyla, erkeğiyle bambaşkasınız.

Siz kurşunların üzerine gittiniz. Siz mermilerin üzerine gittiniz. Yılmadınız ve bazı gençlerimiz kendilerini tankların altına attı. Bazıları da gazi oldu. Bu yürektir yürek, kürek değil ve bunu ancak bu millet yapar ve siz yaptınız." Geceye yenilmeyenlerin, uçaklara, helikopterlere, tanklara, namlulara karşı duranların, vakit sabaha döndüğünde, istiklallerini ve istikballerini kurtarmış olmanın gururuyla ödüllerini aldıklarını kaydeden Erdoğan, "Bu ülkenin asli sahibi, şehitler ve gazilerin başını çektiği kahramanlardır.

Biz bugün burada özgürce sözümüzü söyleyebiliyor, nefesimizi alabiliyor, işimize, gücümüze bakabiliyorsak, şehitlerimizin, gazilerimizin ve tüm kahramanlarımızın sayesindedir." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, edebiyatın en güzel eserlerinden biri olarak gördüğü "Bu Vatan Kimin?" şiirinden de şu dizeleri okudu:

"Bu vatan tankların tam karşısında/ Sıradağlar gibi duranlarındır/ Şeytanın Yoldaşı olmuş hainleri/ Alnının çatından vuranlarındır/ Şahlanmış yiğitler kır at misali/ Köpürmüş caddeler Fırat misali/ Kıyama kalkmış nice erkek-kadın misali/ Namussuza hesap soranlarındır/ İsmini yazarak mezar taşına/ Cemreler taşıdın yurdun kışına/ Bakmadan yaşına, başına, ardına/ Bedenini sevdaya sürenlerindir/ Tepeden tırnağa tek vücut olup/ Sokağa, caddeye, meydana dolup/ Bayrağı uğruna gül gibi solup/ Asım şuuruna erenlerindir/ Vatana sevgiyi ibadet bilip/ Bayrağı kendine emanet bilip/ En büyük rütbeyi şehadet bilip/ Bu aşkla toprağa girenlerindir."

"Bu milleti kimse köle yapamaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

"Evet işte bu aşkla toprağa girmek var ya bu bambaşka. Rabb’im hepimize şehadeti nasip etsin. Rabb’im bu ülkenin gelecekteki tüm nesillerini de Asım şuuruna erenlerden eylesin diyorum. Biz imanımıza, tarihimize, kültürümüze ve elbette en önemlisi neslimize sahip çıktıkça, Allah’ın izniyle bu ülkeyi kimse işgal edemez, bu milleti kimse köle yapamaz. İşte bunun için gençlerimize 2053 ve 2071 vizyonlarını emanet ediyoruz. Şayet geleceğimize bu şuurla bakmazsak, Rabb’im muhafaza etsin, 15 Temmuz darbe girişimi işte o zaman başarıya ulaşmış olur." Konuşmasında katılımcılara "Ecdadın emanetine sıkı sıkıya sahip çıkmaya hazır mısınız?" diye seslenen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hanımlar, Alparslan’ın, Fatih’in, Yavuz’un, cümle şehitlerimizin, gazilerimizin mirasına layık Asım’ın nesillerini yetiştirmeye hazır mısınız? Gençler, Ata’nızdan işaret aldığınızda, arkanızda tüm milletle birlikte yürümeye hazır mısınız?

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması" için Atatürk Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılayanlar arasındaydı.

Ey İstanbul, 566 yıldır olduğu gibi ilelebet İslam’ın ve Türk milletinin sembol şehri olarak dünyaya meydan okumaya hazır mısın? Bunun için her gün kalbimizi ve zihnimizi yeniden fethetmeliyiz. Bunun için her birimiz kendi alanımızdaki gayretlerimiz ve başarılarımızla Ulubatlı Hasan gibi burçlara sancağımızı yeniden dikmeliyiz.

Bunun için Akşemsettin gibi her gün yüreğimizi pirüpak etmeli, Rabb’imize ram olmalıyız. Bunun için Fatih gibi hedefimize ulaşana kadar durmadan, dinlenmeden, fitneye kulak vermeden, çağımızın ötesine geçecek adımlarla yolumuza devam etmeliyiz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizden ancak işte bunları başardığımızda razı olacaklardır. Onların aziz ruhlarını muazzep etmemek için daha çok çalışacağız, daha çok mücadele edeceğiz, kendimizi daha çok muhasebeye ve murakabeye çekeceğiz. Unutmayınız, ’Zafer denen kahraman peri, susandan kaçar da coşana gider.’ Öyleyse, ’Dirileri şerefli, ölüleri şanlı’ bu yolda sonuna kadar yürümeye var mıyız? Rabb’im hepinizden razı olsun."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz bize, sadece o karanlık geceyi değil, onunla birlikte ülkemizin ve milletimizin yaşadığı tüm bu hadiseleri hatırlatması gereken bir semboldür." dedi.

"Özgürlüğü olmayanın iradesi de olmaz. Bunun için Rabbimiz özgür insanları muhatap alıyor. Tabii özgürlüğü elde etmek, kullanmak ve korumak öyle kolay değildir. Bizim milletimiz, binlerce yıllık tarihi boyunca hep bu mücadeleyi vermiştir." ifadelerini kullandı. Kurdukları devletler, inşa ettikleri medeniyetler, geliştirdikleri kültürle hep özgür bir topluluk olarak hayatlarını sürdürmeye çalıştıklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hamdolsun, bunca yıldır milletimize esaret boyunduruğu vurabilen de çıkmadı. Tıpkı bir asır önce olduğu gibi, buna niyetlenenler hiç eksilmedi.

Çanakkale’de, Kut’ül Amare’de, İstiklal Harbi’nde bu niyetleri toprağa gömdük. 15 Temmuz, milletimize esaret boyunduruğu vurma çabalarının farklı bir yöntemiydi. Ülkemizin içine yerleştirdikleri ihanet çetesiyle milletimizi esir alacaklarını sananlar, tıpkı asırlar boyunca hep olduğu gibi, bir kez daha derslerini aldılar. Nasıl biz istiklalimizi ve istikbalimizi korumaktan vazgeçmiyorsak, bizim önümüze tuzaklar kuranlar da emellerinden asla vazgeçmeyecektir. Bugün ülkemizin önündeki engeller, yaşadığı sıkıntılar, maruz kaldığı saldırılar, hep işte bu kadim kavganın tezahürleridir. Suriye meselesini böyle okumayan, müstevlilerin emellerine hizmet eder. Irak meselesini böyle okumayan, bu oyuna figüranlık yapar. Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Ege konularında karşı tarafı haklı bulanların zihinleri iğfal edilmiş demektir. Ülkemizin diplomatik, askeri, ekonomik alanda verdiği mücadeleyi sıradan bir siyasi çekişme parantezine hapseden, zaten iflah olmaz bir mankurta dönüşmüştür."

"15 Temmuz bir semboldür"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, içinden geçtikleri dönemin, gelecek çeyrek asrı, yarım asrı biçimlendirecek öneme sahip olduğunu görmeyene, diyecek bir sözlerinin kalmayacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "S-400’leri aldık mı? S-400’ler artık ülkemize inmeye başladı mı? 8 uçak geldi ve diğerleri de geliyor. Ne dediler? ’Alamazlar, yapamazlar, nereye koyacaklar, yerleştiremezler...’ Ne oldu? Aldık mı, şu anda montajlar başladı mı, şu anda takvim işliyor mu? Ve Allah’ın izniyle Nisan 2020’de tamamı yerlerine yerleştirilmiş olacak. Biz dik durduk, dikleşmedik. Ama biz Türküz verdiğimiz sözün arkasında dururuz, durduk ve bu bir taarruz sistemi değildir, bu bir savunma sistemidir. Ülkemize saldırmak isteyenlere karşı S-400’ler en güçlü savunma sistemidir. Bunu inşallah Rusya ile birlikte ortak yatırım olarak yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Türkiye savunma sanayisinde, dikkat ediniz, 17 yıl önce ihtiyacımızın yüzde 20’si yerliydi, şimdi yüzde 70’i yerli oldu. Nereden nereye. Tabii bazılarının maalesef tilki gibi biliyorsunuz uzanamadığı üzüme ne dermiş? Koruk. Bunların durumu bu."

"Türkiye’nin, son 17 yılda demokraside ve ekonomide gerçekleştirdiği hamlelerle çağ atladığını inkar edenin gözü görmüyor, kulağı duymuyor, dili lal olmuş demektir." diyen Erdoğan, "Aynı şekilde milletimizin, son 6 yıldır ardı ardına uğradığı saldırılara karşı verdiği mücadeleyle destan yazdığını kabul etmeyenin aklı da vicdanı da kurumuş demektir." ifadelerini kullandı.

"Teröristleri yerle yeksan ediyoruz"

"Ne diyorlar? (Ekonomi battı, ekonomi bitti...)" diyen Erdoğan, "Buradan tüm milletime sesleniyorum. Bunlarda insaf yok. Bunlar nankör. Şu anda Türkiye’nin 4 bir yanında, içeride, dışarıda terörle bu denli büyük bir mücadeleyi veren Türkiye’ye karşı acaba kimse ya bu mücadele verilirken biz bu mermiler, bu kurşunlar, bu kalkan uçaklar, helikopterler, bunlar fıstık, leblebi bunu mu dağıtıyorlar. Bunların hepsi para değil mi, bunların hepsi ekonomi değil mi? Bunlar ekonomiden buralara harcanmıyor mu? Biz bütün bunlarla beraber şu anda terörün belini Allah’ın izniyle kırdık, kırıyoruz ve inlerine girdik inlerine. Bak ’Pençe-1’ harekatını yaptık, şimdi ’Pençe-2’ harekatını yapıyoruz ve bütün bunlarla beraber milletimin başına bela olan bu teröristleri yerle yeksan ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YPG/PYD gibi bütün terör örgütleriyle aynı şekilde mücadelenin sürdüğüne işaret ederek, "Bunlar bedava olmuyor. Bunun bir bedeli, karşılığı var ama bunu şimdi terörizmi arkasına alan siyasi partiler, onlara destek verenler ne diyor? ’Madem ki böyle yapmayın.’ Yapmayalım da canımızdan daha mı kıymetli. Milletimin refahını düşünmekle mükellefiz. Milletimin huzurun düşünmekle mükellefiz. Onun için de bu süreci devam ettiriyoruz." dedi. Erdoğan, "15 Temmuz bize, sadece o karanlık geceyi değil, onunla birlikte ülkemizin ve milletimizin yaşadığı tüm bu hadiseleri hatırlatması gereken bir semboldür." ifadesini kullandı. Vatandaşların "Dik dur eğilme bu millet seninle" tezahüratlarına da Erdoğan, "Hiç endişeniz olmasın, dimdik ayaktayız, size güveniyoruz, sizinle beraber yürüyoruz." karşılığını verdi.

"Kutlu yolculuğu menziline ulaştırana kadar durmayacağız"

Son nefesine kadar bu çabayı sürdürmekte kararlı olduğunu dile getiren Erdoğan, milletle birlikte çıktıkları bu kutlu yolculuğu menziline ulaştırana kadar durmayacaklarını vurguladı. Necip Fazıl Kısakürek’in "Kırılır da bir gün bütün dişliler, döner şanlı şanlı çarkımız bizim. Gökten bir el yaşlı gözleri siler. Şenlenir evimiz barkımız bizim. Yokuşlar kaybolur çıkarız düze. Kavuşuruz sonu gelmez gündüze. Sapan taşlarının yanında füze, başka alemlerle farkımız bizim. Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman. Görürler nasılmış neymiş kahraman.

Yer ve gök su vermem dediği zaman, her tarlayı sular arkımız bizim." şiirini okuyan Erdoğan, "Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha 15 Temmuz şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. Vatanımızın bağımsızlığı için can veren tüm kahramanları şükranla yad ediyorum. Rabbimden bu millete bir daha böyle ihanetler, böyle acılar yaşatmasın diye niyazda bulunuyorum. Sizlere sevginiz, coşkunuz, ahde vefanız, kadirşinaslığınız için şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

İSTANBUL (AA)