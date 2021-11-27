Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da!

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaretlerde bulunmak üzere Türkmenistan'a gitti. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan, ziyarette iki ülke arasındaki ilişkileri ele alacak ve ortak anlaşmalar imzalanacak.

27 Kasım 2021, Cumartesi 11:48 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nda saat 10.40 sıralarında Türkmenistan’a hareket etti.

Erdoğan, resmi ziyaretinin ardından, 28 Kasım'da düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi'ne iştirak edecek.

ORTAK ANLAŞMALAR İMZALANACAK

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, başkent Aşkabat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmi törenle karşılayacak.

Baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapılacak. İkili ilişkiler tüm yönleri ile ele alınacak.

Enerji, turizm ve ticaret başta olmak üzere birçok konu ayrıntılı bir şekilde masaya yatırılacak.

Görüşmelerin ardından ikili anlaşmalar imzalanacak.

TİCARİ İLİŞKİLER DEĞERLENDİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan temaslarının 2'nci gününde Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Toplantısı'na (EİT) katılacak.

Türkiye'nin kurucu üye olduğu teşkilatta, üye ülkeler arasındaki ticari ilişkiler görüşülecek.



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