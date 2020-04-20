Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından paylaştı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüs salgının üstesinden 83 milyon hep birlikte hareket ederek gelinebileceğini belirtti.
20 Nisan 2020, Pazartesi 23:17 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Unutmayınız, bu salgının üstesinden ancak 83 milyon hep birlikte hareket edersek gelebiliriz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sarıldığımız ölçüde geleceğimize güvenle bakabiliriz." mesajını paylaştı.