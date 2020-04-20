Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından paylaştı

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından paylaştı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüs salgının üstesinden 83 milyon hep birlikte hareket ederek gelinebileceğini belirtti.

20 Nisan 2020, Pazartesi 23:17 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Unutmayınız, bu salgının üstesinden ancak 83 milyon hep birlikte hareket edersek gelebiliriz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sarıldığımız ölçüde geleceğimize güvenle bakabiliriz." mesajını paylaştı.

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