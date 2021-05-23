Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan paylaştı: Vesile olan herkesi tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan paylaştı: Vesile olan herkesi tebrik ediyorum

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan paylaştı: Vesile olan herkesi tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Sulamaları İletim Tüneli projesine ilişkin paylaşımda bulundu.

23 Mayıs 2021, Pazar 00:25 Son Güncelleme:
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Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün ana vatanın suyunu KKTC’nin bereketli topraklarıyla buluşturacak sulama iletim tünelinin açılışını gerçekleştirdik. Tünelin ülkelerimize ve Kıbrıs Türkü’ne hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, projenin hayata geçirilmesine vesile olan herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, projeye ilişkin bilgilerin bulunduğu bir infografiye de yer verdi.



AA

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