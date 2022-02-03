Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin daveti üzerine, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in Onuncu Toplantısı’na katılmak amacıyla Ukrayna’ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan başkent Kiev’deki Borispol Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan’a havalimanında Ukrayna’nın geleneksel ekmeği korovay ikram edildi.

Erdoğan ve Zelenskiy’nin başkanlığında, ilgili bakanların katılımlarıyla gerçekleştirilecek konsey toplantısında yapılacak görüşmelerde, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik çabaların ele alınması bekleniyor.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak. Konsey toplantısı kapsamında, iki ülke arasında muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da planlanıyor.





UKRAYNA'DAN TÜRKİYE TEKLİFİ

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya'nın kabul etmesi halinde Donbas üzerine barış görüşmelerini Türkiye'de yapmaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Reznikov Perşembe günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Doğu Ukrayna'daki barış görüşmelerinin yerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önerisi üzerine İstanbul'a veya diğer Türk şehirlerine kaydırmaktan mutlu olacağını ancak Rusya'nın kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Doğu Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için ateşkes görüşmeleri ağırlıklı olarak Belarus'un başkenti Minsk'te yapıldı ancak Belarus, Kiev ile Moskova arasındaki gerilimin son aylarda artmasıyla Rusya ile daha yakın ilişkiler kurdu.

İHA



