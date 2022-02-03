Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kiev seyahati öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında, 'Ukrayna ile ilişkilerimiz son yıllarda ticaret, yatırımlar, Turizm ve savunma sanayi gibi alanlarda ciddi mesafeler katetmiştir. Bölgede yaşanan gerilimi yakından takip ediyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz' dedi.

03 Şubat 2022, Perşembe 10:23 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları:

Ukrayna ile ilişkilerimiz son yıllarda ticaret, yatırımlar, Turizm ve savunma sanayi gibi alanlarda ciddi mesafeler katetmiştir. Bölgede yaşanan gerilimi yakından takip ediyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz. 


RUSYA - UKRAYNA GERİLİMİ

Bugün sayın Zelenski ile görüşmemizi yapacağız. Ardından da Çin ziyaretinden sonra sayın Putin Türkiye ziyaretini gerçekleştireceğinin bilgisini vermişti. Bu iki ziyareti yapmadan hangi taşı nereye koyacağımızı düşünmek doğru olmaz. Bölgenin önemli ülkesi olarak Rusya ile Ukrayna arasındaki olumsuz gelişmeleri görmek, yaşamak bizler için doğru bir gelişme değil. Sıkıntılı dönemi inşallah başarıyla atlatmayı, zira kendi aralarında da bu ülkelerin temsilcileri 'işgalden yana değiliz' ifadelerini hep kullanıyorlar. 

KABİL HAVALİMANI

Taliban'ın kendi içinde henüz bir yeknesaklığı yok. Maalesef neyi, nerede, nasıl ifade edeceklerini belirlemiş değiller. Kabil Havalimanı'na 777 uçağın inmesi, içinde de maalesef Taliban'ın kabul etmeyeceği şekilde bir çok yolcunun bulunması süreci biraz olumsuz etkiledi. İşin olumlu gelişmesi halinde Karar'la buradaki desteğimizi sürdüreceğiz.

İSRAİL CUMHURBAŞKANI MART'TA TÜRKİYE'YE GELECEK

Mart ayının ortalarında Ziyaret olacak. İkili ilişkilerimizi çok daha iyi bir zemine oturtmanın gayreti içinde olacağız. Bu yaklaşımımız İsrail tarafında da mevcuttur.

AP'NİN KAVALA KARARI

Özellikle Türkiye'nin başta ilk derece mahkemeleri olmak üzere açık ve net söylüyorum bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Bizim mahkemelerimizin bu konuda vermiş olduğu bir karar var. AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi bu konuda ne demiş bu da bizi çok ilgilendirmiyor. Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz, bu saygıyı duymayanlara da kusura bakmasınlar bizim saygımız olmayacaktır.  

YUNANİSTAN'IN GÖÇMEN ZULMÜ

Dün Parti Sözcümüz de bu konu ile ilgili açıklamasını yaptı. 12 tane insanı orada dondurarak ölümüne seyirci kalmak öyle yenilir yutulur bir şey değil. Yunanistan'ın bu alışılmış tavrını ilk defa yaşamıyoruz. Botlarda şişlenerek batırılan ve ölüme mahkum edilen nice insanlar oldu bugüne kadar. Bu botların batırılması, ölüme mahkum edilmesi Yunanistan'ın alışılmış insanlara yönelik tavrının ne olduğunu göstermesi bakımından çok önemli. Yunan medeniyetinin göstergesiymiş gibi bir yapı var. Bu konu ile ilgili AB, dünya sessiz kalmıştır. Bundan önceki adetlerini değiştireceklerine ihtimal vermiyorum. Uydurdukları Frontex var, hiçbir işe yaramaz. 12 tane insanı donmak suretiyle ölümüne seyirci kaldılar. Yaptığımız çekimleri, her şeyi dünyada hangi ülkenin lideri ile görüşürsek onların önüne koyacağız. Mücadelemizi dünyanın gözleri önünde sürdüreceğiz. 

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