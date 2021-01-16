Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi aydınlık bir geleceğe hazırlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi aydınlık bir geleceğe hazırlıyoruz

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi aydınlık bir geleceğe hazırlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa’da bugün açılışı gerçekleştirilen tesislerle ilgili, "Türkiye’nin tökezlemesini, krize ve kaosa sürüklenmesini umanlara inat, ülkemizi aydınlık bir geleceğe hazırlıyoruz" dedi.

16 Ocak 2021, Cumartesi 22:42 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün canlı bağlantı ile açılışını gerçekleştirdiği Manisa’daki 4 enerji santrali ile Soma ve Kırkağaç ilçelerine doğal gaz arzına ilişkin, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaşımında şu mesajı verdi:

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"Ülkemizi hedefleri ve hayalleri ile kucaklaştırmak için gece gündüz demeden koşuyor, ter döküyoruz. Manisa’da resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz 4 enerji santrali ve Soma ile Kırkağaç’a sağlanacak doğal gaz arzının ülkemize, Manisalı kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizi hedefleri ve hayalleri ile kucaklaştırmak için gece gündüz demeden koşuyor, koşturuyor, ter döküyoruz. Türkiye’nin tökezlemesini, krize ve kaosa sürüklenmesini umanlara inat ülkemizi aydınlık bir geleceğe hazırlıyoruz."

DHA

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